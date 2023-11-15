В США ответили, планируют ли встречи с Россией на саммите АТЭС

Россию на саммите будет представлять делегация во главе с вице-премьер-министром.

США не планируют проводить никаких встреч с представителями России в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

Об этом спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер сообщил на брифинге.

"Мне неизвестно ни о каких запланированных встречах между нами и российским правительством в рамках АТЭС", – отметил он.

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Заметим, что саммит АТЭС пройдет на этой неделе в американском Сан-Франциско. Россию на саммите будет представлять делегация во главе с вице-премьер-министром.

Напомним, на полях саммита АТЭС впервые в 2023 году встретятся президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин. Последний уже прибыл в США и это первый его визит в эту страну за последние шесть лет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Первый визит за 6 лет! Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в США

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