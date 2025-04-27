В США подготовили законопроект о дополнительных тарифах для стран, покупающих российскую нефть

Сенатор Линдси Грэм о тарифах / © скриншот с видео

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В Соединенных Штатах подготовили законопроект, авторами которого вступают 60 сенаторов, предусматривающий возможность применить дополнительные санкции в отношении России.

Об этом сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм, комментируя сообщение президента Дональда Трампа о возможности применения в РФ дополнительных санкций.

«Я очень ценю президента Дональда Трампа и его команду, которые старательно работают над тем, чтобы положить конец войне в Украине, вызванной варварским вторжением Путина, честным и справедливым способом. Что касается дополнительных санкций против путинской России, то у меня есть двухпартийный законопроект с почти 60 соавторами, который наложит дополнительные тарифы на любую страну, покупающую российскую нефть, газ, уран или другие продукты», — заявил сенатор.

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Он добавил, что «Сенат готов двигаться в этом направлении и сделает это подавляющим большинством голосов, если Россия не пойдет по пути честного, справедливого и длительного мира».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в своей соцсети заявил, что диктатор Путин лишь притворяется, что хочет мира и использует войну для собственных интересов.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп во время похорон Папы Римского Франциска в Ватикане пообещал, что не будет исходить из переговоров по мирному урегулированию в Украине.