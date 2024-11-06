В США подходит к завершению голосование за нового президента страны

В 44 штатах США завершилось голосование на выборах президента, Сената и Палаты представителей.

Об этом пишет Укринформ.

В 22:00 по восточноамериканскому времени (5:00 по Киеву) закрылись избирательные участки в штатах Монтана, Невада и Юта.

За час до того голосование завершилось в Аризоне, Колорадо, Айове, Канзасе, Луизиане, Мичигане, Миннесоти, Небраске, Нью-Мексико, Нью-Йорке, Северной Дакоте, Техасе, Висконсине и Вайоминге.

В 20:30 закрылись участки в Арканзасе.

В 23:00 (6:00 по Киеву) завершится голосование в западных штатах на тихоокеанском побережье – Калифорнии, Орегоне, Вашингтоне, а также в Айдахо.

В полночь по восточноамериканскому времени будут закрыты избирательные участки на Гавайях, в 1:00 – на Аляске.

По последним данным CNN, в ключевых штатах, определяющих судьбу выборов, результаты таковы: в Мичигане за Гаррис проголосовали 49,8%, за Трампа – 48,3% (обработано 21% бюллетеней); в Пенсильвании соответственно – 48,2% и 50,08% (55% бюллетеней); Северной Каролине – 47,9% и 50,7% (83%); Джорджии – 48,0% и 51,2% (86%); Висконсини – 49,4% и 48,9% (50%); Аризоне – 49,5% и 49,7% (51% бюллетеней). Относительно Невады данных пока нет.

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