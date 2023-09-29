В США подтвердили начало языковой подготовки украинских пилотов для полетов на F-16

Министерство обороны США официально подтвердило начало курсов английского языка в рамках программы подготовки украинских пилотов к управлению истребителями F-16.

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, — пишет Укринформ.

"Обучение английскому языку для нескольких пилотов начались", — сказала представитель оборонного ведомства США. Она отметила, что продолжительность курсов будет зависеть от навыков, которыми украинские военные уже владеют.

Сингх также признала, что потенциальный правительственный шатдаун, который может произойти в США 1 октября, способен повлиять на языковую подготовку украинских пилотов. В частности, это касается гражданского персонала, вовлеченного в обучение, который не сможет работать в условиях прекращения бюджетного финансирования.

"Мы надеемся, что Конгресс сможет найти двухпартийный и двухпалатный способ избежать шатдауна", — отметила Сингх.

Как сообщалось, в конце августа представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что США начнут обучение украинских пилотов и технических специалистов на самолетах F-16 в октябре на авиабазе «Моррис» в штате Аризона.

Перед этим украинские военные должны пройти подготовку по английскому на авиабазе «Лекленд» в штате Техас.

Ранее были озвучены примерные сроки обучения на F-16. Да, речь идет о примерно 6 месяцах.

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