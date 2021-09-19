В США полиция арестовала четырех человек в ходе митинга сторонников Трампа: один из них был вооружен

В США полиция арестовала четырех человек в ходе митинга сторонников Трампа: один из них был вооружен

Сторонники Трампа провели митинг у Капитолия в поддержку тех, кого обвиняют по делу о штурме здания Конгресса.

Полиция Капитолия арестовала четырех человек во время митинга сторонников экс-президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

Об этом силовики информируют в Twitter.

"Кто-то указал на похожий на пистолет предмет в руке у мужчины в толпе. Свидетель сообщил офицеру полиции, который задержал подозреваемого", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Позже они установили, что мужчина действительно было вооружен.

The man did have a gun. — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) September 18, 2021

Еще двое были арестованы по выданным в Техасе ордерам, еще один - за нарушение условий освобождения.

"На данный момент полиция Капитолия информирует о четырех арестах", — резюмируют силовики в сообщении.

Напомним, что сторонники бывшего главы Белого дома провели митинг у Капитолия в поддержку тех, кого обвиняют по делу о штурме здания Конгресса 6 января.

Напомним, 6 января на заседании Конгресса США должны были завершить официальную процедуру подсчета голосов избирателей и объявить Джо Байдена победителем. Сотни сторонников действующего на тот момент президента Дональда Трампа собрались возле Капитолия, чтобы выразить ему поддержку, и начали штурм здания. Конгресс временно остановил заседание.

В призыве к мятежу против правительства обвинили Трампа. 13 января Палата представителей поддержала решение об импичменте. Однако во время финального голосования в американском Сенате необходимых двух третей голосов сенаторов не набрала, поэтому импичмент Трампу объявлен не был.

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