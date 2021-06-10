В США пообещали, что Байден на встрече с Путиным будет прямолинеен

Байден давно знаком с президентом Путиным.
Президент США Джо Байден во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным будет прямолинеен в высказываниях.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, — пишет "Интерфакс".
"Президент Байде давно знаком с президентом Путиным. Он никогда не сдерживался, высказывая свои опасения или беспокойства, когда их поведение не согласуется с демократическими ценностями, и он, безусловно, будет прямолинеен в этом и на этой встрече", — заявила Псаки.
По ее мнению, это позволит двигаться к "более стабильным и предсказуемым отношениям".
Пресс-секретарь Белого дома также сообщила, что журналисты смогут задать вопросы президенту Байдену после встречи в Женеве.
Напомним, президенты США и России встретятся 16 июня в Женеве. Встречи предшествовал напряженный период заочного общения: после вхождения в должность президент Джо Байден публично называл Владимира Путина убийцей, ввел новый санкционный пакет против России и выслал десяток московских дипломатов домой. Встретиться с Путиным он сам предложил на нейтральной территории в Европе после саммитов с Большой семеркой, НАТО и Европейским Союзом.
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