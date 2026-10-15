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В США поставили Украине жесткое условие относительно ударов по РФ: Зеленский раскрыл детали
Вашингтон оказывает давление на Киев из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Американские чиновники потребовали от Киева прекратить удары по российским НПЗ, иначе угрожали лишить страну оружия и разведданных.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью FT.
«Они сказали, что на каком-то уровне — это технологические проблемы. Но на военном уровне они говорили, что если вы не остановитесь, мы заблокируем разведку. Это проблема. И когда это сочетается с решением по Starlink, которое на 100% является решением американской стороны, это создает огромные проблемы», — сказал Зеленский.
Как сообщалось, США два вечера подряд не предупредили Украину о пусках Россией баллистических ракет по Киеву.
Зеленский заявил, что Украина не получила заблаговременной информации о российской атаке 5 баллистическими ракетами по Киевскому региону. Тогда украинское военное руководство получало сигналы о риске остановки обмена из-за «нынешней ситуации».
При этом президент уточнил, что сам непосредственно не получал такого сообщения — о результатах разговора ему доложили военные.
Зеленский заявил, что Силы обороны возобновят удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после того, как США ограничили обмен разведданными и работу спутникового Интернета Starlink для военных в Украине.
Илон Маск, владеющий компанией SpaceX и системой спутниковой связи Starlink, заявил, что правительство США ввело ограничение скорости для отдельных видов украинского вооружения, из-за чего они могут терять доступ к Сети во время движения. Фактически он указал, что такое решение в конце концов принимает президент США.
Обо всех деталях ограничения Starlink в Украине — читайте в новости.