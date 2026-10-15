ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1033
Время на прочтение
2 мин

В США поставили Украине жесткое условие относительно ударов по РФ: Зеленский раскрыл детали

Вашингтон оказывает давление на Киев из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Американские чиновники потребовали от Киева прекратить удары по российским НПЗ, иначе угрожали лишить страну оружия и разведданных.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью FT.

«Они сказали, что на каком-то уровне — это технологические проблемы. Но на военном уровне они говорили, что если вы не остановитесь, мы заблокируем разведку. Это проблема. И когда это сочетается с решением по Starlink, которое на 100% является решением американской стороны, это создает огромные проблемы», — сказал Зеленский.

Как сообщалось, США два вечера подряд не предупредили Украину о пусках Россией баллистических ракет по Киеву.

Зеленский заявил, что Украина не получила заблаговременной информации о российской атаке 5 баллистическими ракетами по Киевскому региону. Тогда украинское военное руководство получало сигналы о риске остановки обмена из-за «нынешней ситуации».

При этом президент уточнил, что сам непосредственно не получал такого сообщения — о результатах разговора ему доложили военные.

Зеленский заявил, что Силы обороны возобновят удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после того, как США ограничили обмен разведданными и работу спутникового Интернета Starlink для военных в Украине.

Илон Маск, владеющий компанией SpaceX и системой спутниковой связи Starlink, заявил, что правительство США ввело ограничение скорости для отдельных видов украинского вооружения, из-за чего они могут терять доступ к Сети во время движения. Фактически он указал, что такое решение в конце концов принимает президент США.

Обо всех деталях ограничения Starlink в Украине — читайте в новости.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie