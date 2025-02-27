В США предложили Украине вернуться к "Стамбульским соглашениям": что говорят в МИД

Кроме заявления Уиткоффа в СМИ, Украине не поступали официальные обращения американской стороны о возвращении к "Стамбульским соглашениям".

Соединенные Штаты официально не предлагали Украине вернуться к так называемым "Стамбульским договоренностям" для переговоров с РФ.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает "Европейская правда".

Дипломат прокомментировал заявление спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа, недавно сказавшего, что "Стамбульское протокольное соглашение" может стать "ориентиром для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией".

"Нам не поступали официальные обращения американской стороны о возможности рассмотрения так называемых Стамбульских соглашений или какого-либо процесса как основы для мирного урегулирования", – заверил спикер МИД.

Напомним, в ISW назвали угрозы от Стамбульских "сделок" в переговорах между Украиной и РФ.

Ранее немецкое издание WELT опубликовало текст мирного договора, который Украина и РФ якобы могли подписать в апреле 2022 года.

Также президент Зеленский объяснял, почему переговоры в Стамбуле в начале войны были неудачными.

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