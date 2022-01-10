В США предупредили РФ, что Вашингтон не будет обсуждать с Россией европейскую безопасность

В США предупредили РФ, что Вашингтон не будет обсуждать с Россией европейскую безопасность

Обсуждение ряда вопросов будет проходить только на заседании Совета Россия-НАТО в Брюсселе 12 января и на встрече Постоянного совета ОБСЕ в Вене 14 января.

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман предупредила заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, что Вашингтон готов обсуждать тему безопасности в Европе только с участием европейских стран.

Об этом информирует Госдеп США.

"США на встрече с Россией по стратегической стабильности готовы обсуждать некоторые двусторонние вопросы, но не будут говорить о безопасности в Европе без участия самих европейцев", - говорится в заявлении Госдепа после предварительных переговоров в воскресенье Шерман с Рябковым в Женеве.

"Замгоссекретаря подчеркнула, что обсуждение ряда вопросов будет проходить только на заседании Совета Россия-НАТО в Брюсселе 12 января и на встрече Постоянного совета ОБСЕ в Вене 14 января", - отмечается в сообщении.

Шерман также напомнила о приверженности США суверенитету, территориальной целостности стран, а также - их праву самостоятельно выбирать союзы. Замгоссекретаря заверила, что США будут приветствовать развитие событий, при котором удастся через дипломатию добиться реального прогресса.

Напомним, что Россия, на протяжении нескольких месяцев демонстративно стягивает войска к украинским границам, хочет гарантий своей безопасности. И видит их в юридически закрепленном обещании США - сократить военный арсенал в восточной Европе. От НАТО Россия потребовала не расширяться на восток и отдельно в этом контексте вспомнила Украину. Требуя не брать ее в ряды Североатлантического союза.

Обсудить это россияне потребовали сначала с Соединенными Штатами, и, похоже, сегодня и завтра в Женеве будет настоящее дипломатическое сражение. Россияне продолжают ультимативную риторику, и не готовы ни к каким уступкам, заявил сегодня глава их делегации, которого цитируют российские СМИ. И добавил, что сигналами из Брюсселя и Вашингтона разочарован. Оптимизма не излучает и американская сторона, ведущие медиа США пишут, что настроены делегаты реалистично.

Если Россия атакует Украину, Соединенные Штаты ударят непосильными санкциями по секторам российской экономики, критически важным для Кремля, пишет Associated Press. А требования России к НАТО не расширяться на восток – категорически отвергают и в Соединенных Штатах, в частности, и в Альянсе в целом. Отмечая, что суверенные страны вправе самостоятельно определяться со своим внешнеполитическим и выбором безопасности.

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