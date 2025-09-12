В США презентовали законопроект по России: детали

Сенатор Грэм. / © Associated Press

Сенатор-республиканец американского Конгресса США Линдси Грэм и его коллеги-демократы Ричард Блюменталь и Эми Клобушар презентовали законопроект, в котором признают РФ государством – спонсором терроризма, пока она не вернет всех украинских детей, похищенных.

Об этом сообщил Грэм во время пресс-конференции, сообщает Associated Press.

По подсчетам сенаторов Россия похитила 19 546 украинских детей. По словам Грэма, похищенных подростков оккупанты учат воевать. Американский политик призвал мир "поднять задницу" и "сделать так, чтобы это было неприемлемо". Между тем, сенаторов, которые будут голосовать против законопроекта, он пообещал "сделать известными".

"Что значит быть государством-спонсором терроризма по законам США? Ваша экономика – радиоактивна. Вы ведете бизнес с Россией на собственный страх и риск. У нас есть законы, наказывающие государство – спонсора терроризма. Попасть в этот список непросто. Но, позвольте сказать, Россия заслужила право быть в этом списке. Поэтому сегодня мы. дать нам шанс обсудить его и проголосовать", – подчеркнул Грэм.

Как сообщалось, РФ создала каталог украденных украинских детей. На этом сайте выложены фотографии с открытыми лицами и описания похищенных детей. Большинство из тех, что есть в так называемом «каталоге», родились до оккупации Луганщины и имели украинское гражданство.