В США признались, что обсуждают на переговорах, и заявили о приближении к миру

На мирных переговорах по Украине стороны обсуждают четыре документа. В частности, США пытаются понять, на что максимально готов уйти Кремль для завершения войны.

Об этом заявил американский посол при НАТО Мэтью Витакер в интервью для Fox News .

"Я думаю, есть большая вероятность того, что мы к нему (миру - Ред.) придем. Я думаю, есть хорошая вероятность, что мы к нему не придем. Здесь, конечно, не хватает каких-либо признаков того, что Россия согласна с чем-то тем, что обсуждается за столом переговоров в Майами", - говорил Венс.

В частности, во время разговора Витакер прокомментировал слова вице-президента США Джей Ди Венса о том, что многое зависит от страны-агрессорки РФ. Мол, потому он не может с уверенностью сказать, что в Украине наступит мир.

По словам посла, стороны сейчас близки к миру, как никогда. Впрочем, добавил Витакер, мяч сейчас действительно на стороне России. Сейчас на столе четыре документа, обсуждаемых в режиме реального времени.

"Это мирный план по 20 пунктам, а также своего рода многосторонние гарантии безопасности, гарантии безопасности от США, а также план экономического роста и процветания после установления мира", - рассказал Витакер.

Штаты, говорит американский посол, хорошо понимают, что хочет Украина. Впрочем, в Белом доме тоже пытаются понять, на что максимально готова пойти Россия.

"Я имею в виду, что они продолжают ночью наносить массированные удары по Украине. Я имею в виду, что это в известной степени говорит само за себя", - заявил посол.

В ходе разговора Витакер назвал президента США Дональда Трампа единственным главным миротворцем, который "может посадить обе стороны за стол переговоров и посмотреть, сможет ли он заключить соглашение".

"В чем президент Трамп действительно хорош, что даже вопреки всему хаосу он все еще готов довести мирное соглашение до конца и посмотреть, есть ли такая возможность. Думаю, в этот момент, когда мы вступаем в рождественский сезон и все празднуем с нашими семьями, мы должны молиться о мире", - подчеркнул Витакер.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах переговоров в США, в которых приняли участие секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов. По результатам есть подготовленные драфты нескольких документов. В частности, по гарантиям безопасности.

Напомним, Украина и США во время встречи в Майами 19-21 декабря провели ряд консультаций. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что переговоры по завершению войны продолжаются нормально.