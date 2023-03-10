В США призвали Грузию отказаться от проекта закона об "иностранном влиянии"

В США приветствовали отзыв пророссийских инициатив по рассмотрению в парламенте Грузии и призвали лидеров страны работать над ее приближением к членству в ЕС, к чему стремится большинство граждан.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, — пишет Укринформ.
«Мы приветствуем решение об отзыве проекта закона об «иностранном влиянии» И в то же время призываем властную партию официально отказаться от него и не поддерживать такие законопроекты, ведь они несовместимы с грузинскими и евроатлантическими ценностями, а также защитой фундаментальных свобод», — отметил представитель американского ведомства.
США поощряют политических лидеров Грузии серьезно работать вместе над реформами, крайне необходимыми для получения статуса кандидата в члены ЕС, чего в большинстве своем желают граждане страны.
«Очевидно, грузинский народ в очередной раз четко заявил, что единственный выбор для Грузии – это безопасное и процветающее европейское будущее», — резюмировал представитель Госдепартамента США.
Напомним, в Грузии продолжаются массовые протесты, вспыхнувшие из-за принятия закона об "иноагентах", который фактически дублирует такой же российский закон и направлен на притеснение свободы слова. В предыдущие дни протестов силовики силой разгоняли их участников, применяя слезоточивый газ и водометы. Возникали стычки и были задержаны 133 человека.
Под давлением протестующих из парламента был отозван закон об "иноагентах", однако протесты на этом не остановились. Митингующие также требуют освободить всех задержанных и протестовать до тех пор, пока Грузия не возьмет "гарантированный прозападный курс".
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