В США призвали не конфисковывать российские активы: что известно

Скотт Бессент / © Associated Press

Министр финансов США Скотт Бессент выступил против конфискации замороженных российских активов. По его мнению, эти средства должны стать «рычагом» в предстоящих переговорах с Путиным.

Об этом он рассказал эфиру Sky News.

«По замороженным российским активам, я думаю, что это все часть переговоров с Путиным. Поэтому я не думаю, что нам следует немедленно их конфисковать. Это фишка на столе этого обширного переговорного процесса. И мы увидим, часть этого или все пойдет на восстановление Украины», — заявил Бессент.

В настоящее время заблокировано около 300 миллиардов евро российских активов. Большинство из них принадлежит Центральному банку РФ. Прибыли от этих средств используются для финансовой поддержки Украины.

Напомним, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что использование Западом 300 миллиардов евро замороженных российских активов для поддержки Украины могло бы существенно изменить течение войны.

По мнению главы Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, Франция близка к принятию закона, который позволит конфисковать замороженные российские активы под юрисдикцией Парижа. Если это произойдет, страна станет первой в Европейском Союзе, которая пойдет на столь решительный шаг.