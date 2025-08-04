В США призвали Трампа наказать Индию за "военную спекуляцию"

США. / © Associated Press

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Сенатор-республиканец Линдси Грэм приветствует угрозы, которые президент США Дональд Трамп совершил в отношении Индии, из-за жестких тарифов за торговлю нефтью с РФ.

Об этом он написал в Сети Х , прикрепив сообщение американского лидера.

"Я ценю вашу жесткую преданность прекращению этой кровавой бойни в Украине. Заставить таких как Индия платить цену за свою военную спекуляцию - это хорошее начало", - написал американский сенатор.

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Напомним, 30 июля Дональд Трамп ввел пошлины против Индии, а сегодня снова пригрозил Нью-Дели из-за агрессорки России. Президент США заявил, что намерен «существенно повысить» импортную пошлину в отношении страны, которая покупает и перепродает российскую нефть на открытом рынке для получения прибыли.

В Индии не заставили себя ждать и отреагировали на угрозы Трампа о жестких тарифах. В МИД назвали такие заявления "неоправданными и необоснованными" нападениями. В частности, в ведомстве подчеркнули, что начали импортировать нефть из России только после того, как традиционные поставщики направили свои ресурсы на европейский рынок.

Дата публикации 20:20, 30.07.25 Количество просмотров 58 Дождались! Трамп поставил ультиматум Путину! Под раздачу первой попала Индия!