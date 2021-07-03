В США призвали Венедиктову до конца расследовать убийство Гонгадзе

В США также приветствовали решение Верховного суда Украины, который оставил Пукача в тюрьме.
Посольство США в Украине призвало Ирину Венедиктову до конца расследовать дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.
Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине.
В США приветствовали решение Верховного суда Украины, который оставил в силе обвинительный приговор генералу Алексею Пукачу, который организовал и осуществил убийство журналиста. Также там требуют привлечь к ответственности всех причастных к расправе.
"Мы призываем генерального прокурора обеспечить полное расследование этого преступления и привлечения подстрекателей к ответственности. На протяжении более двадцати лет дело Гонгадзе было показателем эффективности системы правосудия в Украине", — говорится в сообщении.
Напомним, Верховный суд Украины объявил окончательное решение по кассации на приговор Алексею Пукачу — он остается в силе. Бывшего руководителя департамента внешнего наблюдения МВД более восьми лет назад приговорили к пожизненному заключению.
Как сообщалось, Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В том же году в ноябре в лесу на Киевщине обнаружили тело без головы, которое, по выводам экспертов, могло принадлежать Гонгадзе. В милиции и прокуратуре отработали несколько версий — от бытовой, уголовной к политической. Именно на последнюю указал майор государственной охраны Николай Мельниченко, когда обнародовал диктофонные записи из кабинета Леонида Кучмы, на которых голос, похожий на голос тогдашнего президента, говорил об "устранении" неудобного журналиста.