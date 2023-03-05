В США призывают Китай определись, хотят ли помогать "Путину в убийстве невинных украинцев"

Китай должен определиться, действительно ли хочет встать в войне в Украине на сторону президента-диктатора Владимира Путина, поставляя вооружение в РФ.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Китай должен сделать выбор. Действительно ли он хочет стать на сторону президента России Путина? Действительно ли он хочет помочь господину Путину в убийстве невиновных украинцев?", — сказал он.

По словам Кирби, именно так можно расценивать передачу оружия стране-агрессорке. Он отмечает, что если КНР заботится о своей международной репутации, то "можно предположить, что Пекин сочтет это решение не отвечающим их интересам".

Именно поэтому Вашингтон призывает Китай делать правильный выбор в этом вопросе.

"Лидер Си Цзиньпин должен сделать выбор. Мы настоятельно призываем его сделать правильный выбор и не облегчать Путину убийство невиновных украинцев", — отметил Кирби.

Позиция Пекина в войне

США разоблачили Пекин в помощи РФ в войне. В частности, компания из Китая поставляла России детали для иранской программы беспилотников. Также Пекин распространяет кремлевскую пропаганду и использует собственную дезинформацию, чтобы поддержать российскую войну и безосновательно обвинить Запад, США и НАТО.

Впоследствии стало известно, что в Китае были недовольны Кремль из-за того, что обсуждение поставок оружия было перехвачено и опубликовано в США. Ведь в КНР хотели, чтобы любая военная поддержка Москвы оставалась засекреченной.

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что "основная позиция Пекина" по поводу войны России в Украине состоит "в содействии миру и переговорам". Мол, агрессорка Россия и Украина должны "действительно делать вещи, которые помогут прекратить огонь и войну и разрешить кризис мирным путем".

На днях российские пропагандистские СМИ опубликовали новости о том, что Си Цзиньпинь с рабочим визитом планирует посетить страну-агрессору Россию. Путин якобы планирует показать главе Кремля Си Цзиньпину московское метро. Пока Пекин не подтвердил такую инормацию.

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