В США прокомментировали письмо с перечнем реформ для Украины: какая его цель

В американском посольстве объяснили, что этот перечень был предоставлен в рамках поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу.

В посольстве США прокомментировали информацию о письме Координационной платформе доноров с перечнем реформ, которые должна сделать Украина для дальнейшего получения военной помощи.

Соответствующее заявление американское посольство в Украине обнародовало 26 сентября.

В дипломатическом ведомстве отметили, что США предоставили предложенный перечень приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи на многосторонней координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе. Такой шаг был сделан в рамках "диалога, который продолжается с Украиной и сторонами, заинтересованными в будущем успехе Украины".

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"Этот перечень был предоставлен как основа для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнерами в рамках нашей неизменной поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу – цели, которую Соединенные Штаты решительно поддерживают", – говорится в сообщении.

Там добавили, что цель этих усилий – определение приоритетов и консолидация шагов по реформированию вместе с Украиной и ключевыми заинтересованными сторонами.

"Как заявил президент Байден во время встречи в Белом доме с президентом Зеленским: "Так же, как мы стремимся помочь украинскому народу защитить себя сейчас, мы также стремимся помочь ему восстановиться и отстроиться для будущего, включая поддержку реформ, направленных на борьбу с коррупцией, создание среды, в которой бизнес сможет процветать, а американские и европейские компании захотят инвестировать", – процитировали в посольстве США.

Что известно о письме с перечнем реформ для Украины

Напомним, накануне издания "Украинская правда" сообщило, что заместитель советника Белого дома по нацбезопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл направил Координационной платформе доноров письмо с перечнем реформ, которые должна сделать Украина для дальнейшего оказания ей военной помощи. Издание также опубликовало несколько страниц документа.

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