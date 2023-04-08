В США прокомментировали "желание" Москвы к переговорам с Украиной

По словам госсекретаря, сейчас об этом говорить рано.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен считает, что переговоры о прекращении огня между Украиной и агрессорской Россией невозможны.

Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.

По его словам, такая идея может выглядеть "обольстительной". Впрочем, действительно Кремль может иметь другие мотивы, чем мир. Блинкен считает, что Российская Федерация может использовать прекращение огня для перегруппировки своих войск, чтобы через некоторое время снова наступать.

"Россия должна дойти до того, чтобы быть готова к конструктивным переговорам. Целью должен быть справедливый и крепкий мир", — подчеркнул госсекретарь США.

Заявления о диалоге между Киевом и Москвой

На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль не против перегорел об окончании войны в Украине. Однако для этого он поставил условие. По словам главы МИД РФ, во время диалога, прежде всего, следует учитывать позицию Москвы.

В Турции заявили: стремятся, чтобы российская агрессия против Украины завершилась как можно скорее. В Анкаре хотят, чтобы Украина и Россия как можно скорее вернулись за стол переговоров.

О диалоге между Киевом и Москвой также заявил китайский лидер Си Цзиньпин. Так, во время встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном выступил за возобновление диалога между странами для урегулирования "украинского кризиса". Он призвал начать их "быстрее".

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