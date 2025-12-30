В США раскритиковали Трампа за реакцию на заявления Кремля об "атаке" на резиденцию Путина

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

В США раскритиковали президента Дональда Трампа за его реакцию на заявления России о якобы атаке украинских беспилотников на резиденцию Владимира Путина. С критикой выступил член Палаты представителей Конгресса США Дон Бэкон, республиканец от штата Небраска.

Как сообщает The Hill, конгрессмен заявил, что Трампу и его команде следует сначала проверять факты, прежде чем делать публичные выводы на основе слов Кремля.

По его словам, президент РФ Владимир Путин неоднократно распространял ложную информацию.

Реклама

Бэкон подчеркнул, что слепое доверие к заявлениям Москвы выглядит особенно проблемным на фоне войны России против Украины.

Ранее Трамп публично заявил, что его "очень разозлили" сообщения России о якобы ночной атаке Украины на президентскую резиденцию в Новгородской области с применением 91 дальнобойного беспилотника. По словам Трампа, об этом инциденте ему лично рассказал Путин во время телефонного разговора.

Выступая перед журналистами в Мар-а-Лаго после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Трамп заявил, что "одно дело - словесные оскорбления, а другое - нападение на дом", добавив, что сейчас "не время для подобных действий", имея в виду продолжающиеся мирные переговоры.

В то же время, отвечая на вопросы журналистов, Трамп признал, что не имеет подтвержденных доказательств атаки и возможность ее отсутствия "вполне вероятна".

Реклама

Отметим, что Дон Бэкон не впервые публично критикует позицию Трампа по отношению к российско-украинской войне. Конгрессмен, завершающий свою каденцию, неоднократно выступал с жесткими заявлениями по поводу политики Кремля и необходимости поддержки Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал утверждение о якобы нападении на резиденцию Путина "типичной российской ложью" и заявил, что Москва использует такие заявления, чтобы взорвать дипломатические усилия по прекращению войны.

Ранее глава МИД страны-агрессорки Лавров обвинил Украину в том, что якобы беспилотники Сил обороны атаковали резиденцию диктатора Путина в Новгородской области. Очевидно, речь идет о так называемом "бункере" Путина на Валдае. Лавров пригрозил, что из-за этого Россия "пересмотрит свою переговорную позицию".