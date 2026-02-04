В США раскрыли, что поможет Украине восстановить экономику после завершения войны

Марк Рубио / © Associated Press

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина способна продемонстрировать стремительный экономический рост и удвоить свой внутренний валовой продукт (ВВП) в течение следующей декады.

Об этом чиновник сообщил на брифинге, комментируя трехсторонние переговоры в Абу-Даби.

По словам главы Госдепа, стратегические планы по восстановлению и развитию страны разрабатываются уже сейчас, чтобы приступить к их реализации сразу после завершения боевых действий. Вашингтон рассматривает процветающую экономику Украины как составляющую продолжительного и стабильного мира.

Ключевым ресурсом для будущего восстановления и финансовой независимости государства американская сторона считает богатые залежи критически важных полезных ископаемых.

«Критически важные полезные ископаемые Украины являются частью ее будущего экономического процветания. Эта война когда-нибудь закончится, и когда это произойдет, Украине нужно будет использовать все свои ресурсы, чтобы ее отстроить. У Украины огромный экономический потенциал, это страна, которая может удвоить свой ВВП в течение следующего десятилетия с помощью правильных экономических шагов», — заявил государственный секретарь США.

Что известно о переговорах с РФ в Абу-Даби

Напомним, первый день мирных переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби завершился. Украинская сторона стремится узнать реальные намерения России и США.

Украинскую делегацию в Абу-Даби представляют секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и его первый заместитель Сергей Кислица, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и советник ОП Александр Бевз.

Как сообщали СМИ, во время предварительных раундов в Абу-Даби компромиссов достичь не удалось, в то же время США и Россия оказывают давление на Украину.

По словам Владимира Зеленского, Украина готова к предметному разговору и заинтересована, чтобы результат приблизил к реальному и достойному окончанию войны.