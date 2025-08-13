В США раскрыли главную цель переговоров Трампа с Путиным

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп стремится к тому, чтобы начатая Россией война против Украины закончилась.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, пишет Sky News.

"Президент хочет мирного соглашения, он хочет, чтобы эта война закончилась", - подчеркнула она.

Отметим, что накануне глава Белого дома назвал свои предстоящие переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным "встречей для прослушивания". Ливитт не ответила, пытается ли Трамп смягчить ожидания перед этими переговорами.

"Эта двусторонняя встреча - это двусторонняя встреча одной стороны в войне между двумя сторонами, и нужно, чтобы обе страны договорились о соглашении", - добавила она.

Напомним, Politico со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что Белый дом не ожидает прорыва от встречи Трампа и Путина. Ее прежде всего рассматривают как шаг к мирному решению войны и избегают амбициозных обещаний по прекращению огня или любого другого крупного соглашения.

По информации Bloomberg, Путин готовит хитрый ход на Аляске. Ведь для "фюрера" это событие стало неожиданной победой, которую он может использовать для смягчения угрозы санкций администрации Белого дома и одновременного продолжения военных операций.