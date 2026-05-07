В США раскрыли неожиданную правду о помощи Украине: заявление

Значительная часть США на поддержку Украины оставалась внутри американской экономики.

Об этом заявил бывший американский госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Clash Report.

Он подчеркнул, что утверждения о том, что союзники якобы «использовали» США в вопросе поддержки Украины, не соответствуют действительности. Ведь вклад партнеров был даже больше.

«На каждый доллар, который мы вкладывали в Украину, европейцы и другие вкладывали полтора доллара. Поэтому утверждение о том, что они пользовались ситуацией в Украине, просто неправда», — подчеркнул он.

По его словам, значительная часть средств, направлявшихся Америке на поддержку Украины, фактически оставалась внутри американской экономики.

«Значительная часть денег, которые мы потратили на Украину, действительно была потрачена здесь, в Соединенных Штатах — либо на покупку для них систем вооружений, либо на пополнение запасов систем, которые мы им передали», — пояснил Блинкен.

Напомним, президент США Дональд Трамп недавно раз критиковал своего предшественника Джо Байдена за помощь с вооружением Украине. Мол, было просто смешно передать оружие и средств на 350 млрд дол. Теперь же, акцентировал он, Вашингтон продает вооружение НАТО, которое потом «распределяет» и передает украинской армии.

Заметим, ранее вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что гордится тем, что Белый дом прекратил военную помощь Украине. Он отметил, что считает это одним из самых больших «достижений» администрации Дональда Трампа.

