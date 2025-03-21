В США рассказали, как предостерегали Зеленского перед встречей с Трампом в Овальном кабинете

Специальный посланник США Кит Келлог рассказал, что советовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому "не идти" на встречу с американским визави Дональдом Трампом в феврале 2025-го.

Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News, пишет "ЕП".

Келлог считает, что у Зеленского и Трампа был хороший разговор по телефону несколько дней назад после встречи в Овальном кабинете 28 февраля, потому что украинский президент "понял, что имеет дело с совсем другим политиком и лидером в лице Дональда Трампа".

"Мы предостерегали его в то утро: не иди туда", — рассказал Келлог о событиях в Овальном кабинете в феврале.

Келлог заявил, что он и еще 13 сенаторов находились в гостинице утром 28 февраля и они "провели" Зеленского через то, как "это все будет выглядеть", когда он войдет в Овальный кабинет. По его словам, это было сделано для того, чтобы Зеленский "не был удивлен этим и понимал, что Трамп значительно отличается от Джо Байдена". Американский политик отметил, что "все было хорошо, пока не пришла пресса".

Как сообщалось, в Госдепартаменте США сделали серьезное заявление о полном прекращении огня. Украина и Россия "находятся всего на расстоянии шага от полного прекращения огня" после трех лет войны. Речь идет не о временном перемирии, а о полноценном мире.

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