В США рассмотрят три варианта давления на Россию после отказа Путина прекратить огонь - Axios
Если законопроекты будут приняты, они позволят двухпартийной группе сенаторов нарастить импульс для действий против Москвы.
После «приостановления» подготовки к саммитумежду президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным американские сенаторы начали готовить сразу три законопроекта по усилению давления на Россию.
Об этом сообщили Axiosзаконодатели и их помощники.
По информации издания, комитет Сената США по международным отношениям в среду, 22 октября, рассмотрит три законопроекта:
первая инициатива предлагает признать Россию государством — спонсором терроризма из-за похищения украинских детей;
второй законопроект предусматривает введение экономических санкций в отношении Китая за его поддержку военно-промышленного комплекса России;
третий законопроект предусматривает использование замороженных российских активов, хранящихся в США, и их перевод в Украину каждые 90 дней.
Одобрение профильного комитета необходимо для дальнейшего продвижения законопроектов.
Как отметила старшая представительница Демократической партии в комитете, сенатор от штата Нью-Гемпшир Джин Шахин, законопроекты, которые должны усложнить России продолжение войны в Украине, будут внесены в Сенат США впервые в этом году.
«Поскольку Белый дом, очевидно, не готов действовать, важно, чтобы Конгресс предпринял шаги», — заявила она.
Рассмотрение этих законопроектов в комитете Сената совпадает с визитом в Вашингтон Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который в среду встретится с Трампом.
Если законопроекты будут приняты, они позволят двухпартийной группе сенаторов нарастить импульс для действий против Москвы и послать сигнал о том, что Конгресс остается готовым к эскалации.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с Путиным, которая должна была состояться в Будапеште, откладывается на неопределенный срок. «Я не хочу проводить бесполезную встречу. Я не хочу тратить время», — пояснил американский лидер.
Как сообщил Reuters высокопоставленный представитель Белого дома, Москва требует полного контроля над всем Донбассом, что фактически означает отказ от подхода президента США Дональда Трампа — прекратить боевые действия и «заморозить» линию фронта на нынешних позициях.