В США рассмотрят три варианта давления на Россию после отказа Путина прекратить огонь - Axios

Сенат США готовит новое давление на Россию / © Associated Press

После «приостановления» подготовки к саммитумежду президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным американские сенаторы начали готовить сразу три законопроекта по усилению давления на Россию.

Об этом сообщили Axiosзаконодатели и их помощники.

По информации издания, комитет Сената США по международным отношениям в среду, 22 октября, рассмотрит три законопроекта:

первая инициатива предлагает признать Россию государством — спонсором терроризма из-за похищения украинских детей;

второй законопроект предусматривает введение экономических санкций в отношении Китая за его поддержку военно-промышленного комплекса России;

третий законопроект предусматривает использование замороженных российских активов, хранящихся в США, и их перевод в Украину каждые 90 дней.

Одобрение профильного комитета необходимо для дальнейшего продвижения законопроектов.

Как отметила старшая представительница Демократической партии в комитете, сенатор от штата Нью-Гемпшир Джин Шахин, законопроекты, которые должны усложнить России продолжение войны в Украине, будут внесены в Сенат США впервые в этом году.

«Поскольку Белый дом, очевидно, не готов действовать, важно, чтобы Конгресс предпринял шаги», — заявила она.

Рассмотрение этих законопроектов в комитете Сената совпадает с визитом в Вашингтон Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который в среду встретится с Трампом.

Если законопроекты будут приняты, они позволят двухпартийной группе сенаторов нарастить импульс для действий против Москвы и послать сигнал о том, что Конгресс остается готовым к эскалации.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с Путиным, которая должна была состояться в Будапеште, откладывается на неопределенный срок. «Я не хочу проводить бесполезную встречу. Я не хочу тратить время», — пояснил американский лидер.

Как сообщил Reuters высокопоставленный представитель Белого дома, Москва требует полного контроля над всем Донбассом, что фактически означает отказ от подхода президента США Дональда Трампа — прекратить боевые действия и «заморозить» линию фронта на нынешних позициях.