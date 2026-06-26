В США разоблачили слабость Путина: что на самом деле стоит за его угрозами

Владимир Путин / © Associated Press

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Ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина в адрес Украины и мира являются публичным блефом, демонстрирующим его слабость и неуверенность в силе собственной армии. Подобное «бряцание оружием» является попыткой компенсировать поражение на фронте и не сможет запугать союзников Киева.

Об этом заявил глава Национального управления ядерной безопасности США Брендон Уильямс, сообщает издание Axios.

Заявление США о Путине

В США предупредили, что из-за напряжения между великими державами мир входит в новую ядерную эпоху. По словам чиновника, сейчас правила сдерживания изменились и уже не такие, как прежде.

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«Сдерживание уже не такое, как было во время Холодной войны», — отметил Уильямс.

Чиновник напомнил, что США и Россия имеют около 85% всего ядерного оружия в мире. Однако нынешние угрозы российского лидера бессмысленны и являются просто блефом.

Война в Украине — последние новости

Напомним, заместитель государственного секретаря США по внешней помощи, гуманитарным вопросам и свободе вероисповедания Джереми Левин заявил, что Украина сейчас находится на этапе, когда успешно противостоит агрессии РФ и переламывает ситуацию в свою пользу.

Также Андерс Фог Расмуссен заявил, что США изменили отношение к обороне Европы, а Украина должна войти в новую коалицию защиты континента.

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Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина работает над тем, чтобы Россия не могла использовать захваченные земли для затягивания войны.

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