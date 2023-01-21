В США разочарованы нерешительностью Германии из-за танков для Украины

В Вашингтоне не знают, как будет решаться вопрос по поставкам танков Leopard-2.

В Соединенных Штатах Америки разочарованы нерешительностью руководства Германии по поставке Украине танков Leopard-2 для противостояния российским агрессорам.

Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.

Чиновник отметил, что в настоящее время в Вашингтоне не знают, как будет решаться вопрос по поставкам танков Leopard-2.

Источники издания сообщают, что США пока не настроены предоставлять Украине дорогие, сложные в обслуживании танки. У Байдена уверены, что это не поможет украинцам добиться победы.

Чиновник сообщил, что министр обороны Ллойд Остин и генерал Марк Милли не верят, что Abrams "принесут чистую пользу украинцам, учитывая сложность их эксплуатации и обслуживания".

Они настаивают на том, что США пока не предоставляют свои танки украинцам не потому, что обеспокоены возможной эскалацией из-за этого, а из-за тяжелых логистических проблем.

Напомним, ранее глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна готова ускорить передачу танков Leopard 2 Украине.

Кроме того, ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что одна из стран, имеющая немецкие танки Leopard 2, официально запросила у Германии разрешение на передачу этой техники Украине.