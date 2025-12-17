В США разработали двухпартийный законопроект о санкциях за покупку российской нефти

Сенат США / © Unsplash

В Сенате Соединенных Штатов Америки группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий внесла законопроект Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025 , направленный на сокращение нефтяных доходов России.

Об этом сообщила вице - премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина .

Инициаторами документа стали сенаторы Дэйв МакКормик и Джон Гастед от Республиканской партии, а также Элизабет Уоррен и Крис Кунс от Демократической партии. Законопроект предусматривает введение санкций за покупку российской нефти или содействие ее импорту.

Авторы инициативы подчеркнули, что торговля российской нефтью фактически финансирует войну против Украины. Они предостерегают, что страны, компании и участвующие в такой торговле финансовые посредники могут столкнуться с серьезными последствиями, в частности с риском потери доступа к финансовой системе США.

Законопроект создает правовую базу для усиления санкционного давления на нефтяные доходы РФ. В случае его принятия президент США будет обязан в течение 90 дней применить санкции в отношении лиц, причастных к импорту российской нефти. Список таких лиц будет формировать Министр финансов США после консультаций с Государственным секретарем.

По словам Ольги Стефанишиной, эта инициатива является очередным свидетельством мощной двухпартийной поддержки в США по дальнейшему экономическому давлению на государство-агрессора.

Ранее сообщалось, что Россия продает нефть по самым низким ценам с февраля 2022 года, одновременно наращивая экспорт и сталкиваясь с ростом объемов застрявшего на танкерах в море сырья .

Мы ранее информировали, что поражение дальнобойными дронами объектов нефтяной инфраструктуры РФ способно уменьшить бюджет государства-агрессорки еще на 20–30% .