В США считают "Аль-Каиду" неспособной на теракты вне Афганистана: детали

Власти США все равно будут сохранять повышенную бдительность.

Террористическая группировка "Аль-Каида" сейчас не в состоянии проводить атаки за пределами Афганистана.

Об это заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, ссылаясь на данные разведки, — пишет "Интерфакс".

"Текущая оценка разведывательного сообщества заключается в том, что давным-давно возможности "Аль-Каиды " настолько сильно деградировали, что она не в состоянии проводить атаки за рубежом", — заявил Блинкен. Но, по его словам, власти США все равно будут сохранять повышенную бдительность, чтобы не допустить повторного возникновения такой угрозы.

Он заметил, что в состав сформированного движением "Талибан" правительства в Афганистане входят члены с "очень сложным послужным списком", такие, как разыскиваемый ФБР министр внутренних дел Сираджуддин Хаккани. По его словам, США будут сотрудничать с правительством талибов, исходя из того, будет ли оно продвигать американские интересы.

Также администрация США предоставит народу Афганистана гуманитарную помощь на 64 млн долларов для удовлетворения важнейших потребностей в области здравоохранения и питания, а также для защиты женщин и детей.

Блинкен сказал, что планирует назначить высокопоставленного чиновника Госдепа, чтобы сосредоточиться на поддержке женщин, чьи права оказались под угрозой со стороны режима талибов.

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