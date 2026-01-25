Белый Дом / © Reuters

В Соединенных Штатах отмечают, что именно гарантии безопасности со стороны Вашингтона имеют определяющее значение для Украины, даже при отсутствии американского военного контингента на ее территории.

Об этом сообщает Politico.

Как пишет издание, высокопоставленный представитель США фактически умалил значение начальных европейских обязательств в рамках поддержки Украины, подчеркнув ведущую роль именно Соединенных Штатов.

«Усилия „коалиции желающих“ выглядят неплохо — несколько вертолетов, несколько военных и единичные гарантии. Но если говорить с украинцами, то для них действительно решаемы американские гарантии безопасности», — заявил чиновник журналистам.

Также Politico отмечает, что президент США Дональд Трамп еще раз подтвердил: американские войска не будут направлены в Украину. В то же время, поддержка со стороны США будет продолжаться.

По информации представителей Пентагона, обязательства Вашингтона, вероятно, будут включать спутниковую и разведывательную поддержку, отдельные полеты беспилотников для мониторинга ситуации, а также логистическую помощь.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф назвал «очень конструктивными» трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины и РФ, проходившие 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Мы ранее информировали, что во время переговоров между делегациями Украины, США и РФ в Абу-Даби больший прогресс был достигнут в обсуждениях военного блока вопросов, в то время как относительно территорий решения все еще нет.