В США сделали громкое заявление о финансировании войны Европой

Европа финансирует войну России против Украины, покупая нефтепродукты, производимые из российской нефти, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Бессент

Бессент / © Associated Press

В США подвергли критике действия европейских стран в контексте войны РФ против Украины. Вашингтон считает, что Европа сама способствует финансированию российской агрессии.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире ABC News.

По словам Бессента, в процессе урегулирования войны между Россией и Украиной Соединенные Штаты пошли на гораздо большие экономические жертвы, чем европейские партнеры. В качестве примера он привел решение Вашингтона ввести 25-процентные пошлины на импорт российской нефти в Индию. В то же время, по его словам, Европа избрала другой путь.

«Мы ввели 25% пошлины на импорт российской нефти в Индию. И что произошло на прошлой неделе? Европейцы подписали торговое соглашение с Индией», - заявил глава Минфина США.

Бессент объяснил, что российская нефть продолжает поступать в Индию, где ее перерабатывают, после чего нефтепродукты из российского сырья покупают европейские страны. По его мнению, такая схема фактически означает косвенное финансирование войны, которую Россия ведет против Украины.

В США отмечают, что подобная практика противоречит задекларированной позиции Европы по санкционному давлению на Москву и подрывает усилия Запада по сдерживанию российской агрессии.

Отметим, что это не первое подобное заявление Бессента. Да, ранее он обвинил Европу в «подкормке войны Путина».

"Европа - это регуляторное болото, построенное на бюрократии и наслоении правил, ограничивающих экономическую активность", - добавил американский министр.

