В США сделали громкое заявление о войне в Украине: подробности

США / © Associated Press

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Украина находится на этапе, когда успешно противостоит агрессии РФ и переламывает ситуацию в свою пользу. По оценкам американских дипломатов, ВСУ изменили динамику боевых действий и способны продолжать давление на Россию.

Об этом заявил заместитель государственного секретаря США по внешней помощи, гуманитарным вопросам и свободе вероисповедания Джереми Левин во время «Украинского обеда» в Гданьске, организованного фондом Виктора Пинчука, передает «Европейская правда».

Украина выиграет войну в РФ — заявление Джереми Левина

По словам представителя Государственного департамента, нынешняя фаза войны демонстрирует успехи украинской стороны.

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«По состоянию на данный момент мы в положении, когда Украина выигрывает войну на данный момент», — отметил Джереми Левин.

Дипломат подчеркнул, что стратегическая ситуация на фронте существенно изменилась по сравнению с предыдущими годами. Ранее украинские военные ожидали зимних пауз в наступательных действиях россиян, однако сейчас ситуация противоположная. Украинцы ведут активные боевые действия, в то время как россияне вынуждены ждать зимы.

Левин также отметил способность Украины изменять ход противостояния даже в сложных условиях, в частности, благодаря атакам на российскую инфраструктуру в глубине территории РФ.

«Сейчас очень важный момент. Украина может продолжать давить на поле боя», — констатировал также Джереми Левин.

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Кроме того, замгоссекретаря заверил в продолжении тесного сотрудничества с европейскими партнерами по санкционной политике. В частности, США рассматривают возможность отмены исключений из санкций, касающихся российской нефти.

Война в Украине — последние новости

Напомним, удары ВСУ по целям в глубине России заставили президента США Дональда Трампа пересмотреть свое отношение к войне в Украине. Поэтому Кремль открыто обвинил Вашингтон в отходе от роли «объективного посредника». Теперь в Москве жалуются на потерю доверия президенту США.

Также Андерс Фог Расмуссен заявил, что США изменили отношение к обороне Европы, а Украина должна войти в новую коалицию защиты континента.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина работает над тем, чтобы Россия не могла использовать захваченные земли для затягивания войны. А договоренности со странами G7 помогут создать условия, при которых Россия будет вынуждена искать мир.

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