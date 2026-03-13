В США сделали неожиданное заявление о прекращении огня в Украине

США / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли серьезно относится к мирным переговорам с Украиной. Прекращение огня может не принести пользу Киеву, а наоборот — навредить, ведь пока войска РФ не отступают.

Такое мнение высказал экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в эфире «Еспресо».

По его словам, сейчас время задуматься, имеет ли смысл вести переговоры с россиянами на этом этапе. Болтон также подчеркнул, что уже давно скептически относится к этому.

«Сейчас, возможно, есть некоторые признаки, что россияне отступили на некоторых участках. Следует подождать, пока не появится больше уверенности, что инициатива на фронте перешла к Украине. Потому что я не думаю, что Путин будет серьезно относиться к переговорам, пока он не станет волноваться», — подчеркнул бывший советник президента США.

Болтон подчеркнул, что президент США Дональд Трамп предпринимал многочисленные попытки, «чтобы найти переговорное урегулирование относительно агрессии России». Впрочем, они не увенчались успехом по разным причинам. Главным образом — из-за неуступчивости Москвы.

«Мотивом для Трампа является желание получить Нобелевскую премию мира. Он хотел бы заключить соглашение о прекращении огня или какое-либо соглашение о войне в Украине, но не видит возможности его достижения. Я не говорю, что Трамп начал войну в Иране именно поэтому, но, очевидно, что приняв такое решение, он отвлек свое внимание и внимание других советников по национальной безопасности на очень сложный кризис на Ближнем Востоке», — заметил Джон Болтон.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что Россия планирует срыв переговоров и войну на лето. По его словам, об этом свидетельствуют события на фронте, а также обстрелы мирных людей.

Заметим, аналитики Института изучения войны отмечали, что Кремль готовит новую «свинью» на мирных переговорах. В частности, речь идет о выдвижении новых, еще более жестких требований к Украине и странам НАТО.