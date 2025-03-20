В США сделали неожиданное заявление касательно украинских АЭС: подробности

США хотят помочь Украине в управлении электростанциями и АЭС.

США могут взять под свое управление украинские АЭС, чтобы содействовать завершению войны.

Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в эфире телеканала Fox News.

Отвечая на вопрос о возможной роли США в контроле над украинской атомной энергетикой, Райт заявил: “Нет проблем, мы можем это сделать.”

По его словам, это не обязательно нуждается в физическом присутствии американских специалистов на территории Украины, но вопрос внешней политики остается в компетенции президента Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио.

"Я знаю, что они работают не покладая рук", — добавил Райт.

Напомним, Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность ослабления антироссийских санкций, если будет достигнута договоренность о прекращении огня в Украине.

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