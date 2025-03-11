В США сделали шокирующее заявление о территориальных уступках Украины: детали

В Вашингтоне считают, что военного разрешения этой ситуации не существует.

Украине придется пойти на уступки по территориям, которые Россия захватила с 2014 года, в рамках любого соглашения о прекращении войны. Якобы уступки Киева и Москвы будут центральным элементом дипломатии.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время перелета в Саудовскую Аравию, сообщает The New York Times.

"Я думаю, что обе стороны должны прийти к пониманию того, что военного решения этой ситуации не существует. Россияне не могут завоевать всю Украину, и очевидно, что Украине будет очень тяжело в любой разумный промежуток времени заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году", – высказался американский политик.

По его словам, в предстоящих переговорах с Кремлем необходимо определить, чем Россия готова уступить.

"Самое важное, с чем мы уедем отсюда, — это с сильным ощущением того, что Украина готова делать сложные вещи, так же, как и россиянам придется делать сложные вещи, чтобы положить конец этому конфликту или по крайней мере приостановить его каким-то образом", — сказал Рубио журналистам.

Кроме того, Рубио сообщил, что Штаты все еще предоставляют Киеву информацию, позволяющую ему продолжать защищаться от российских атак, несмотря на прекращение предоставления Украине разведданных. Более того, говорит он, никогда не существовало угрозы лишения Украины доступа к Starlink Илона Маска.

Рубио выразил мнение о том, что он и украинские чиновники, вероятно, обсудят в Саудовской Аравии возобновление военной помощи. Позиция США по этому вопросу может измениться, если он убедится, что Украина всерьез настроена на мир.

Напомним, представитель президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф озвучил тему переговоров в Саудовской Аравии. В частности, Вашингтон надеется, что соглашение с Украиной о полезных ископаемых будет завершено на этой неделе.

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