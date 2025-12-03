В США сделали тревожное заявление о финансовой поддержке Украины

Марк Рубио. / © Associated Press

Реклама

Соединенные Штаты Америки не смогут "бесконечно" финансово поддерживать Украину . Мол, это не реалистично.

Об этом заявил американский госсекретарь Марк Рубио в интервью Fox News.

"У некоторых людей есть идея, что наша политика должна заключаться в том, чтобы бесконечно финансировать Украину, сколько бы ни шла война. Это нереалистично. Это не соотносится с реальностью. Так не будет. Мы давно об этом говорим", - подчеркнул американский чиновник.

Реклама

По его словам, "нельзя оказывать поддержку в таких объемах и масштабах". Администрация Белого дома "давно об этом говорит", добавил Рубио.

Он также отметил, что считает нереалистичным, чтобы Россия продолжала войну еще четыре-пять лет.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что США больше не дадут денег Украине. Он акцентировал внимание на том, что Штаты больше не участвуют в войне в Украине «в финансовом плане», а только продают оружие НАТО. По его словам, прекращение войны в Украине «нелегкое» и «беспорядочное».