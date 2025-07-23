США. / © Associated Press

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Государственный департамент Соединенных Штатов Америки положительно отреагировал на инициативу проведения третьего раунда переговоров между Украиной и РФ, который может состояться в Стамбуле.

Об этом заявила спикер американского Государственного департамента Темми Брюс.

Она подчеркнула, что Вашингтон настаивает на том, что именно путь дипломатии и конструктивного диалога остается единственной возможностью для прекращения начатой РФ войны.

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"Мы знаем о запланированном третьем раунде переговоров, который обсуждается между двумя сторонами. Мы продолжаем поощрять прямые переговоры между Россией и Украиной с целью достижения всеобъемлющего прекращения огня и окончательного мирного урегулирования путем переговоров", — подчеркнула Брюс.

Кроме того, по словам Брюс, Белый дом поддерживает только переговоры, которые базируются на принципах добросовестности, взаимного уважения и конструктивного подхода. Именно такой диалог является единственным реалистичным путем для завершения вооруженного конфликта, подчеркнула представитель Госдепа и добавила, что Штаты будут продолжать оказывать Украине всестороннюю поддержку. В частности, в сфере безопасности и обороны – до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что новые переговоры с Россией в Стамбуле могут состояться "в ближайшее время". Украинскую делегацию возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров. Вероятной датой называют среду, 23 июля. Впрочем, пока точной информации нет.

В Кремле точной даты третьей встречи не называются. Впрочем, говорят, мол, готовы ехать в Стамбул. Обсуждение проектов меморандумов Москвы и Киева станет темой переговоров. По словам представителя "фюрера" Дмитрия Пескова, эта тема очень сложна, ведь Москва "в вопросе украинского урегулирования намерена обеспечивать свои интересы".

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Дата публикации 19:43, 21.07.25 Количество просмотров 78 5 новых PATRIOTS и это только начало! Рамштайн «готовит» Путина к переговорам