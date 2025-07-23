В США сделали заявление о санкциях против нефти России

США. / © Associated Press

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Введение санкций против российской нефти для прекращения войны Москвы против Украины является "очень реальной возможностью".

Об этом сообщил министр энергетики США Крис Райт, сообщает Reuters.

"Это огромное давление на Россию. Это самое большое давление, которое вы можете на них оказывать", - сказал американский политик.

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По словам министра, США являются крупнейшим в мире производителем нефти и газа. Именно поэтому Вашингтон может прибегать к мерам, ранее немыслимым. Райт говорит, что Штаты могут "делать то, что раньше не могли".

Напомним, 18 июля ЕС утвердил жесткие санкции против России. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что "удалось сделать сильнее 18-й пакет санкций против России за эту войну". Ограничениями предусмотрено понижение ценового потолка на российскую нефть и новые санкции против иностранных банков и компаний, способствующих военно-промышленному комплексу РФ.

Тем временем российские власти утверждают, мол, новые санкции не давят на Кремль. Якобы Москва уже получила иммунитет и адаптировалась к жизни в условиях ограничительных мер. Однако, по словам министра экономического развития России Максима Решетникова, на данный момент страна-агрессор находится «на грани рецессии».

Дата публикации 21:52, 18.07.25 Количество просмотров 486 Банкам из Китая и РФ отключили систему SWIFT! ЕС напугал Кремль не на шутку