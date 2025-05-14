В США сделали заявление о риске прямого конфликта с Россией

Флаг США. / © Associated Press

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Существует риск прямого столкновения Соединенных Штатов Америки с агрессорской Россией, а также другими противниками – Китаем, КНДР, Ираном и РФ. Более того, глобальная обстановка становится все более нестабильной.

Об этом заявил глава Северного командования ВС США (NORAD) генерал Грегори Гийо, выступая в Конгрессе, пишет "КИЕВ24".

Генерал допускает вероятность прямого военного противостояния с РФ, если война в Украине и дальше будет обостряться. Впрочем, существует вероятность обострения на Ближнем Востоке. Начавшаяся нападением "Хамас" на Израиль война в октябре 2023-го грозит втянуть США в столкновение с Ираном и его прокси-силами.

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Беспокойство вызывает еще и стратегическое сотрудничество между Китаем и Россией, а также транзакционные соглашения с КНДР и Ираном. Гийо отмечает, что все больше напоминает основу для военного партнерства, способного быстро расширить конфликт с одного фронта на коалицию противников.

Глава NORAD упомянул о том, что КНР разворачивает надводные корабли с крылатыми ракетами в Беринговом море и вводит в строй атомные подлодки и бомбардировщики. В свою очередь, РФ восстановила стратегические патрули тяжелых бомбардировщиков вдоль североамериканского побережья. КНДР и Иран развивают программы баллистических ракет и кибервооружений, которые потенциально способны попадать в критическую инфраструктуру США.

В стратегическом документе подчеркивают, что именно эти тенденции создают одновременно традиционные и нетрадиционные угрозы на всех театрах действий – от Европы и Ближнего Востока до Азиатско-Тихоокеанского региона и Северной Америки.

Напомним, депутат германского Бундестага от Христианско-демократического союза Норберт Реттген назвал сроки, когда РФ может напасть на Запад. Диктатор РФ Владимир Путин может воспользоваться тем, что страны Европы не успели достичь своих военных целей, а потому совершит новую агрессию быстрее – возможно, уже в течение двух-трех лет.

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Ранее еврокомиссар Андрюс Кубилюс заявил, что установление мира в Украине чревато нападением России на страны Европы. Разведки многих стран предупреждают, что Москва может быть готова к нападению на одну из европейских стран к 2030 году или даже раньше.

Дата публикации 21:29, 09.05.25 Количество просмотров 26 Прекращение огня, или… Трамп угрожает Путину?!