В США сделали заявление о сроках завершения войны в Украине

Если состоится встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским фюрером Владимиром Путиным, то война может закончиться задолго до Рождества.

Об этом заявил сенатор США Линдси Грэм в эфире Fox News.

По его словам, главным результатом встречи Трампа и Путина на Аляске является то, что российский диктатор согласился на встречу с Владимиром Зеленским. Если же она состоится, то убежден соратник Трампа, что Белый дом может ввести дополнительные санкции против РФ.

"Если встреча не состоится, я думаю, что президент Трамп может нанести серьезные последствия Путину и тем, кто покупает его нефть и газ", - сказал он.

Напомним, после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным Трамп заявил, что полного взаимопонимания еще не достигнуто: "У нас неплохой шанс достичь мирного урегулирования . Пока мы его не достигли".

Кроме того, глава Белого дома дал понять, что пока не рассматривает возможность введения новых санкций или других «серьезных последствий» для России после встречи с диктатором Путиным.

Тем временем NYT пишет о том, что Дональд Трамп оказался в тупике после встречи с Путиным. Эти переговоры могут стать ключевым моментом в формировании отношения американского президента к войне России против Украины. По данным издания, речь идет не только об определении будущих границ, но и о самом факте существования независимого украинского государства.

