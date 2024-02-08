В США Сенат рассмотрит помощь Украине без американской миграционной реформы

Большой пакет (Украина/Израиль/Тайвань/миграционная реформа) ожидаемо не поддержан из-за отсутствия голосов за соглашение по миграционной реформе, над которым переговорщики работали последние месяцы.

Об этом сообщает посол Украины в США Оксана Маркарова в сообщении в социальных сетях.

Именно поэтому еще до голосования за крупный пакет комитет по ассигнованиям опубликовал текст документа «на замену», предусматривающий исключительно международную помощь Украине (60,06 миллиардов долларов США) Израиля и Тайваня.

Сенат поддержал процедурное решение за пересмотр решения по голосованию, которое необходимо для вынесения на голосование вопроса о прекращении дебатов и рассмотрение по сути "чистого" законопроекта о международной помощи США без миграционной реформы, внесенного ранее энатором П.Мюрреем. Для этого потребуется 60 голосов.

Также читайте В Белом доме рассказали, чем чревато отсутствие помощи от США на фронте

Вечернее заседание закрыто, лидер большинства Шуммер сообщил, что намерен вынести на голосование вопрос о прекращении дебатов по законопроекту о международной помощи США, включающему Украину, Израиль и государства Индо-Тихоокеанского региона в 12 часов дня по Вашингтону 8 февраля.

Напомним, что Сенат США провалил голосование о помощи Украине.

Отметим, что во вторник, 6 февраля, Палата представителей Конгресса США отклонила предложенный республиканцами законопроект о выделении Израиля 17,6 миллиарда долларов, поскольку демократы заявили, что хотят проголосовать за более широкое мероприятие, которое также будет предусматривать помощь Украине, международное гуманитарное финансирование и новые деньги для безопасности границ.

Читайте также: