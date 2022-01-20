В США собираются "перекрыть кислород" России: что это значит

В США собираются "перекрыть кислород" России: что это значит

По плану Россия потеряет доступ к целому ряду важных для нее и ее развития технологий.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга 20 января заявил, что США разработали пакет "очень болезненных" санкций против России, которые способны нанести агрессору "разрушительный экономический удар".

Об этом сообщает 24 канал.

Дмитрий Кулеба отметил, что "США готовы применить всю мощь своих экономических и финансовых инструментов, чтобы перекрыть кислород российской экономике и российским богачам".

По плану Россия потеряет доступ к целому ряду важных для нее и ее развития технологий. Кулеба отмечает, что Госсекретарь США Энтони Блинкен лично заверил в готовности Штатов использовать эти и другие рычаги для сдерживания России.

Глава зарубежного ведомства Украины отметил, что "принципиальным является тот факт, что решение в Вашингтоне уже принято". Кулеба также добавил, что в настоящее время работа по согласованию действий между Штатами и их союзниками идет к завершению и "очень важно этому не навредить".

Напомним, 19 января в Киев с официальным визитом прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. Визит не был запланирован заранее, о нем стало известно только накануне. После агрессивных заявлений Кремля и новостей о скоплении российских войск на границе Вашингтон хочет скоординировать с Киевом усилия.

Так, по словам Блинкена, в 2022 году США выделят в поддержку Украины в сфере обороны и безопасности дополнительно 300 млн долларов.

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