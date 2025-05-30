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В США сообщили, за какое решение войны выступает Трамп
США надеются, что после встречи Украины и РФ в Стамбуле, которая может состояться 2 июня, ситуация по мирному урегулированию "сдвинется с мертвой точки".
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.
По ее словам Левитт, президент США Дональд Трамп выступает за разрешение войны "за столом переговоров, а не на поле боя".
"Надеемся, на следующей неделе ситуация сдвинется с мертвой точки", - добавила она.
Заметим, журналисты попросили Левитт объяснить слова Трампа о том, что "приблизительно через две недели" сможет определить, хочет ли мира российский диктатор Владимир Путин.
"Мы надеемся, что Россия и Украина на следующей неделе проведут прямые переговоры в Стамбуле. Мы верим, что эта встреча состоится. Президент призвал и настаивал на том, чтобы эти две стороны собрались вместе и провели прямые переговоры", - заявила представитель администрации президента США.
Напомним, спецпосланник президента США Кит Келлог назвал страны-участники новых переговоров в Стамбуле, запланированные на 2 июня. По его словам, к встрече присоединятся советники безопасности, которые принимали участие в формировании украинского варианта меморандума с 22 пунктами во время предыдущих встреч в Лондоне и Париже.
По его словам, Штаты обеспокоены возможным решением Украины не участвовать во втором раунде мирных переговоров. Украинская сторона уже предоставила документ с предложениями по прекращению огня. Однако Киев до сих пор не видел ответа со стороны Москвы.
Заметим, что до сих пор РФ не представила свой "меморандум". Впрочем, в российском МИД заявили, что Кремль отправит в Турцию тот же состав делегации , что и 16 мая.