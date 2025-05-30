В США сообщили, за какое решение войны выступает Трамп

Дональд Трамп. / © Associated Press

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США надеются, что после встречи Украины и РФ в Стамбуле, которая может состояться 2 июня, ситуация по мирному урегулированию "сдвинется с мертвой точки".

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.

По ее словам Левитт, президент США Дональд Трамп выступает за разрешение войны "за столом переговоров, а не на поле боя".

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"Надеемся, на следующей неделе ситуация сдвинется с мертвой точки", - добавила она.

Заметим, журналисты попросили Левитт объяснить слова Трампа о том, что "приблизительно через две недели" сможет определить, хочет ли мира российский диктатор Владимир Путин.

"Мы надеемся, что Россия и Украина на следующей неделе проведут прямые переговоры в Стамбуле. Мы верим, что эта встреча состоится. Президент призвал и настаивал на том, чтобы эти две стороны собрались вместе и провели прямые переговоры", - заявила представитель администрации президента США.

Напомним, спецпосланник президента США Кит Келлог назвал страны-участники новых переговоров в Стамбуле, запланированные на 2 июня. По его словам, к встрече присоединятся советники безопасности, которые принимали участие в формировании украинского варианта меморандума с 22 пунктами во время предыдущих встреч в Лондоне и Париже.

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По его словам, Штаты обеспокоены возможным решением Украины не участвовать во втором раунде мирных переговоров. Украинская сторона уже предоставила документ с предложениями по прекращению огня. Однако Киев до сих пор не видел ответа со стороны Москвы.

Заметим, что до сих пор РФ не представила свой "меморандум". Впрочем, в российском МИД заявили, что Кремль отправит в Турцию тот же состав делегации , что и 16 мая.

Дата публикации 06:50, 28.05.25 Количество просмотров 435 На предупреждение Путину от Трампа, Кремль ответил угрозами!