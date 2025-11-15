Конгресс США / © Associated Press

В Республиканской партии США действительно существует влиятельная и громкая пропутинская фракция, активно продвигающая пророссийские нарративы. Именно эти политики, по словам Андерса Аслунда, помогли президенту США Дональду Трампу заблокировать всю американскую помощь Украине.

Об этом международный эксперт заявил в интервью ведущему программы «Студия Запад» Антону Борковскому.

Аслунд отметил, что наиболее показательны обвинения в коррупции, которые раздаются от государств, где эта проблема значительно глубже.

«Показательно — самые громкие обвинения в коррупции в сторону Украины раздаются от тех, кто имеет серьезные проблемы в этой сфере. В первую очередь это Путин, который постоянно упрекает Украину в коррупции, хотя Россия занимает 154-е место из 180 в Индексе восприятия коррупции Transparency International. Украина, напротив, демонстрирует продвижение: за последнее десятилетие она поднялась со 142-го на 105-е место. Это все еще далеко не идеальный показатель, но прогресс налицо», — сказал Аслунд.

Среди регулярно критикующих Украину он назвал и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

По данным Transparency International, Венгрия опустилась ниже Болгарии и Румынии, став наиболее коррумпированной страной Европейского Союза. Поэтому самые коррумпированные государства нередко громче всего критикуют Украину — не потому, что болеют за ее развитие, а потому, что хотят, чтобы она оставалась слабой и коррумпированной», — отметил он.

Аслунд подчеркнул, что эти же нарративы все активнее распространяются и в США. Он вспомнил медиаличность Такера Карлсона, которого назвал: «праворадикальным комментатором с выразительной пророссийской позицией», подчеркнув, что тот записывал интервью с Путиным в Москве и «восторженно рассказывал, какая Москва „прекрасная“».

Экономист подчеркнул, что в Республиканской партии есть фракция, продвигающая интересы Кремля и активно влияющая на позицию США.

«В Республиканской партии действительно существует пропутинская, пророссийская фракция, достаточно громкая и влиятельная. Именно эти политики помогли Трампу заблокировать всю американскую помощь Украине», — отметил он.

В то же время Аслунд уточнил, что на уровне всей страны их влияние не является определяющим.

Комментируя позиции европейских стран, он отметил, что стабильно негативную линию по отношению к Украине занимают Венгрия и Словакия при правительстве Роберта Фицо, а теперь к ним прилагается и правительство Чехии под руководством Андрея Бабиша. По его словам, эти государства последовательно создают препятствия.

«Они и дальше будут использовать ситуацию, чтобы пытаться блокировать помощь ЕС Украине и введение санкций против России, как это уже не раз делали раньше», — сказал Аслунд.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа готовится депортировать многих украинцев с окончательными приказами о выслании на разрушенную войной родину.

Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский заявил, что Путин пытается запугать Европу, а Украина нуждается в использовании замороженных российских активов, чтобы усилить ПВО и производство беспилотников.