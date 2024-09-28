Хельсинкская комиссия США настаивает на том, чтобы Штаты отказались от статус-кво после окончания Холодной войны в своих отношениях с Россией и назвали Москву "постоянной" угрозой глобальной безопасности.

Об этом пишет The Hill со ссылкой на отчет комиссии, полученный перед его публикацией.

В отчете утверждается, что Вашингтон должен пересмотреть свое мышление в отношении России, как он это делал с Китаем за последние несколько лет, и соответствующим образом распределить ресурсы.

"Соединенные Штаты должны подготовиться к долгосрочному противостоянию, понимая, что Россия имеет многовековую историю жестокого империализма по отношению к своим соседям, Европе и миру в целом", — говорится в призыве.

Приоритетным направлением стратегии отчета является обеспечение победы Украины в оборонной войне против России. В комиссии призывают к "массированной" военной и гуманитарной помощи Киеву и разрешению Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь России с помощью предоставленного США оружия.

"Я думаю, что основной посыл состоит в том, что мы отказываемся от 30 лет ошибочной политики... Не нужно далеко ходить, чтобы увидеть, что каждый президент в течение первых нескольких месяцев своей администрации встречается с Путиным", — заявил помощник одного из конгрессменов, знакомый с отчетом

Отдельно отмечается, что политические предложения отчета выходят за рамки обязательств администрации Джо Байдена перед Украиной и противоречат позициям бывшего президента Дональда Трампа, кандидата в президенты от Республиканской партии и его союзников в Конгрессе.

В The Hill напомнили, что Трамп давно утверждал, что США тратят слишком многое на европейскую безопасность, а также продолжает настаивать на соглашении между Украиной и Россией через переговоры с Путиным. Однако конгрессмен-республиканец и глава Хельсинкской комиссии, комментируя новый отчет, исключил возможность заключения Трампом соглашения с Путиным.

"У меня нет сомнений, что Дональд Трамп увидит неискренность военного преступника Путина... Путин — это не тот человек, с которым можно достичь соглашения", — сказал глава Хельсинкской комиссии.

Отметим, что Хельсинкская комиссия США, также известная как Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, является независимой комиссией правительства США, которой поручено следить за соблюдением Хельсинкских соглашений и содействовать всеобъемлющей безопасности путем продвижения прав человека, демократии, экономического, экологического и военного сотрудничества в 57 странах. Комиссия состоит из девяти членов Сената США, девяти членов Палаты представителей и по одному члену от Госдепартамента, Министерства обороны и Министерства торговли.

Напомним, ранее мы писали, что с обеих сторон Атлантики продолжается обсуждение относительно того, как противодействовать агрессии Владимира Путина, избегая при этом прямого конфликта с государством, обладающим крупнейшим ядерным арсеналом в мире.

Страх и неопределенность перед угрозами российского диктатора Владимира Путина вывели на передний план идею возвращения к сдерживанию в стиле холодной войны.

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