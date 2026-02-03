В США требуют передать "Томагавки" для Украины: как оружие может разрушить планы Путина

Линдси Грэм / © Associated Press

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что действующее давление на президента России Владимира Путина не заставляет его садиться за стол переговоров и прекращать массированные атаки на Украину. По его словам, идея президента Дональда Трампа преследовать нефтяных клиентов России должна активно реализовываться США и Европой, чтобы взорвать экономику Кремля.

Об этом Грэм написал в социальной сети Х.

Грэм привел пример Индии, которая из-за пошлин значительно сократила закупки российской нефти, и призвал другие страны последовать этому примеру. Сенатор также отметил необходимость срочной поставки Украине крылатых ракет "Томагавк", что, по его мнению, кардинально изменит ход войны.

"Любые переговоры, вознаграждающие агрессию, приведут к катастрофе в мире. Напротив, сильная и независимая Украина сделает мир более стабильным. Время имеет решающее значение", - подчеркнул Грэм.

Напомним, ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал, в случае отказа Кремля от мирного соглашения, резко изменить политику США в отношении России и предоставить Украине ракеты "Томагавк".

Но как стало известно, Стив Виткофф одним звонком сорвал поставки Tomahawk Украине. Он фактически сорвал поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, дав советы помощнику президента РФ Юрию Ушакову по телефонному разговору российского и американского лидеров.

Также на днях сообщалось, что президент США Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди стороны достигли договоренности об изменениях в энергетической политике Нью-Дели.

По словам Трампа, Индия "согласилась прекратить покупку российской нефти и значительно увеличить закупки у США, а возможно и у Венесуэлы".