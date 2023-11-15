В США требуют предоставить Украине помощь "через недели, а не месяцы" — Politico

В США призывают немедленно оказать Украине военную помощь уже в ноябре или в декабре.

Конгресс США должен принять помощь Украине "через недели, а не месяцы". С таким заявлением выступил главный демократ в Комитете Палаты представителей США по вооруженным силам Адам Смит.

Об этом пишет Politico.

"Киев может удержаться, но они не будут в такой сильной позиции. Они окажутся в очень опасном положении, если мы не предоставим им ресурсы быстро", – сказал демократ Адам Смит.

Он также выразил поддержку дополнительной помощи Израилю, Тайваню и Украине, которую президент Джо Байден запросил в пакете на 106 миллиардов долларов в октябре.

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Смит подчеркнул, что не согласен с республиканцами, которые хотят привязать помощь Украине к жестким положениям безопасности границы. По его словам, это "не имеет смысла". Смит убежден, что этот скептицизм республиканцев по поводу помощи Украине связан с отсутствием поддержки со стороны экс-президента США и республиканца Дональда Трампа.

"Основная причина заключается в том, что президент Трамп решил, что ему не нравится Украина. У нас (штат Вашингтон – ред.) есть много республиканцев, которых я знаю, и я знаю, что они поддерживают Украину всем сердцем и умом, но как им быть с Трампом и его, скажем так, достаточно энтузиастическими поклонниками? Так что здесь не так много политики, как политиков", — сказал Смит.

Отвечая на вопрос о давлении со стороны союзников Байдена в Конгрессе с целью публичного обнародования объема американского оружия, которое направляется в Израиль, Смит сказал, что администрация Байдена должна быть открыта.

"Должен быть надзор, должна быть прозрачность, мы должны знать, что мы отправляем", — сказал Смит.

Напомним, Палата представителей США приняла законопроект спикера Майка Джонсона о финансировании, чтобы предотвратить остановку работы правительства. Предложение не предусматривает дополнительной помощи Израилю или Украине.

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