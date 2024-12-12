В США требуют у разведки оценки рисков в случае прекращения помощи Украине

Законодатели также хотят оценки разведслужб по поводу влияния возможного поражения Украины в войне на интересы нацбезопасности США.

Законодатели США хотят, чтобы руководители ключевых разведывательных служб оценили риски для безопасности страны в случае, если она перестанет оказывать Украине помощь, а Россия победит в войне.

Об этом сообщает The Hill.

Американские законодатели поручили директору национальной разведки, директору Разведывательного управления Минобороны и директору Главного разведуправления представить доклад с оценкой хода войны в Украине в контексте возможных последствий для США при тех или иных сценариях.

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Законодатели также хотят, чтобы положения были добавлены в Закон о разрешении на национальную оборону для голосования в Палате представителей.

Документ назвали "Оценка вероятного хода войны в Украине".

Детали отчета должны содержать информацию о влиянии способности украинской армии защищаться в войне, если США продолжат или прекратят военную и финансовую поддержку Киева и если Вашингтон сохранит или отзовет разрешение на использование предоставленных ракет большой дальности для ударов в глубь российской территории.

Законодатели также хотят оценки разведслужб по поводу влияния возможного поражения Украины в войне на интересы национальной безопасности США, включая потенциальную дальнейшую агрессию со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

"Отчет должен быть подан в несекретной форме, но может иметь тайное приложение и отправлен в комитеты по разведке Палаты представителей и Сената, а также в коллегию по вопросам Вооруженных сил, иностранных дел и внешних отношений и ассигнований", — говорится в статье.

Законодатели призывают подать отчет в течение 90 дней после подписания Закона о разрешении на национальную оборону.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, будет предоставлять Украине меньше военной помощи, чем его предшественник Джо Байден.

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