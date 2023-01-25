В США убеждают, что не указывают союзникам, но призывают увеличить поставки танков для ВСУ

Соединенные Штаты Америки стремятся увидеть усилия среди стран всего мира по поставкам в Украину оборонной помощи, в том числе танков для ВСУ.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, — пишет Укринформ.

"Мы хотели бы, чтобы страны во всем мире активизировались, а в некоторых случаях продолжили активно предоставлять украинским партнерам то, что им нужно", — отметил представитель Госдепа.

Также речь идет и о пополнении ВСУ вооружением, которое у украинцев уже есть в своем арсенале. А в некоторых случаях, по его словам, речь идет о перспективах обеспечения украинских сил новыми вооружениями.

К тому же, Прайс подчеркнул, что США не указывают союзникам и партнерам, что кто обязан предоставить Украине.

Также читайте Зеленский сделал заявление о передаче Украине современных танков

Возможности предоставления танков Украине

Американские СМИ пишут, что США рассматривают решение отправить Украине несколько десятков танков Abrams. По словам источников, Америка может уже на этой неделе анонсировать поставки своих танков в Украину.

Германия позволит другим государствам и сама передаст Украине современные боевые танки Leopard в количестве не десятков, а сотен единиц. В этом уверен советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Также президент Финляндии Саули Нииностио заявил, что его государство обсуждает возможность создания мощного подразделения танков Leopard в Европе для Украины.

Читайте также:

Немецкое издание уверяет, что Шольц предоставит Украине танки