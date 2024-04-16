В США убеждены, что Израиль должен принимать решение об ответе на атаку Ирана

Израиль сегодня занимает гораздо более сильную стратегическую позицию, чем это было всего несколько дней назад.

Соединенные Штаты не вовлечены в процесс принятия решения израильской стороной относительно потенциального ответа на атаку Ирана, Израиль сам определяет, как и когда ответить.

Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

«Я не буду вдаваться в наши дипломатические разговоры или ожидания (со стороны США – ред.), израильское правительство само определит, будет ли ответ, и как он будет выглядеть», — отметил представитель администрации в ответ на вопросы журналистов.

Американская сторона не участвует в процессе принятия решений о потенциальном ответе.

«Это решение Израиля относительно того, будут ли они отвечать на то, что сделал Иран в субботу и каким образом. Мы оставляем это за ними», — подчеркнул Кирби.

С учетом масштаба атаки по Израилю, намерение Ирана «явно заключалось в том, чтобы повлечь за собой значительные разрушения и потери». Однако Тегеран потерпел поражение, поскольку Израиль при поддержке США и других союзников и партнеров в регионе отразил эту атаку, а защита Израиля оказалась лучше, чем многие предполагали.

«Израиль сегодня занимает гораздо более сильную стратегическую позицию, чем это было всего несколько дней назад. Расхваленная ракетная программа Ирана, которую он использует для угроз Израиля в регионе, оказалась существенно менее эффективной», – отметил представитель Белого дома.

Значительную часть мира сегодня поддерживает Израиль.

"Когда президент вчера разговаривал с лидерами G7, они были единственными в осуждении Ирана и решимости привлечь Иран к ответственности", — отметил Кирби.

По его словам, страны G7, еще не признавшие Корпус стражей исламской революции террористической организацией, сейчас рассматривают эту возможность.

«И дальше мы будем работать над дальнейшей международной изоляцией Ирана и усилением экономического и других форм давления. Итак, вот результат: более сильный Израиль, более слабый Иран, более объединенный альянс партнеров», — подытожил Кирби.

Напомним, что в выходные Иран совершил прямую воздушную атаку на Израиль, запустив крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники по территории Израиля.

США, Британия и Франция вместе отражали атаки Ирана на Израиль. Дипломат Владимир Огрызко объяснил, почему Запад помогает Израилю сбивать ракеты с Ирана и не помогает Украине.

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