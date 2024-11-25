В США убеждены, что КНДР может получить от РФ технологии для производства ракет и подводных лодок

Россия также может "отблагодарить" чувствительные технологии Китая.

В обмен на участие военных из Северной Кореи в войне против Украины Москва могла согласиться передать Пхеньяну технологии для производства ракет и подводных лодок.

Об этом во время Международного форума безопасности в Галифаксе заявил командующий Тихоокеанского флота США адмирал Самуэль Папаро, — пишет Укринформ.

"Я ожидаю, что Россия предоставит Северной Корее технологии производства ракет и подводных лодок", — сказал Папаро.

Он также предположил, что Россия может "отблагодарить" чувствительные технологии Китая за его молчаливую поддержку вторжения в Украину: "Я ожидаю, что Россия предоставит Китаю технологии подводных лодок, потенциально способных лишить США доминирования под водой".

Папаро отметил, что это создает "опасную атмосферу и усугубляет сложности".

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